«ستراتيجيك كالتشر»: الإمارات أروع نماذج التواصل الجغرافي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مؤسسة «ستراتيجيك كالتشر» الروسية، الإمارات بأنها أروع نماذج التواصل الجغرافي، ونشرت المؤسسة المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية العالمية تقريراً أمس، على موقعها الشبكي تناولت فيه التأثير الإيجابي المتوقع لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية والمعروفة أيضاً باسم «طريق الحرير الجديد»، على النمو الاقتصادي في منطقة جنوب غرب آسيا.

وأفرد التقرير مساحة خاصة للحديث عن دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أهم الدول في منطقة جنوب غرب آسيا، موضحاً أن الإمارات بما تمتلكه من مزايا عديدة ذات صلة تُعَدُ من أبرز الدول المؤهلة للمساهمة في نجاح مبادرة «طريق الحرير الجديد» .

وأوضح أن المزايا تتضمن الموقع الجغرافي والذي يمثل رابطاً استراتيجياً بين المشرق والمغرب إضافة إلى الموانئ العملاقة التي تمتلكها والبنية التحتية العصرية التي تتمتع بها.

وأشار تقرير «ستراتيجيك كالتشر» إلى أن هذه المميزات شجعت مجتمع الأعمال في الإمارات على التفكير في الانضمام إلى المبادرة من الصينية للاستفادة من نجاحها المتوقع.