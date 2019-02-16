«تنظيم الاتصالات» تستعرض أفضل ممارساتها في الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في مقرها بدبي، لقاءً تعريفياً هدف إلى إطلاع شركاء الهيئة الاستراتيجيين على أفضل ممارساتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال استعراضها ومناقشتها لمنظومة الابتكار في الهيئة، وما تتضمنه من إجراءات ومعايير وأنظمة محددة، وحضر هذا الاجتماع الذي يأتي كإحدى فعاليات شهر الابتكار في الهيئة، ممثلون عن وزارة العدل، دائرة الطاقة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال المهندس سيف بن غليطة مدير إدارة شؤون تنظيم تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يعتبر الابتكار محركاً أساسياً لعمل الهيئة، وعليه توجب علينا كجهة منظمة لهذا القطاع دعم الابتكار والمبتكرين وتبني كل الحلول الجديدة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل، وتحقق التميز في هذا القطاع، بحيث نحصد أفضل النتائج في مؤشرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن محظوظون لأننا نعيش في كنف وطن يحتضن المبتكرين وقيادة رشيدة تتخذ الابتكار منهجاً».

وخلال اللقاء قدم المهندس سيف بن غليطة مدير إدارة شؤون تنظيم تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة شرحاً مفصلاً عن منظومة الابتكار في الهيئة، تضمن استعراض نتائج الهيئة في الفترة السابقة 2015 - 2017 والتغيرات خلال الفترة المقبلة بناءً على الدروس المستفادة والسياسات المتبعة في هذا المجال، والتي أدت لقفزة نوعية حققتها الهيئة في مجال الابتكار.

يأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الهيئة على مشاركة تجربتها الناجحة في مجال الابتكار مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.