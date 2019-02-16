مدير جمارك دبي يتسلم أول بحث علمي مُحكّم في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أهمية الاستفادة من الفكر الأكاديمي المبتكر، وأهمية نشر الأبحاث العلمية للدائرة في مجلات ومؤتمرات مرموقة، كونها تساهم في تعزيز موقع دبي على مؤشرات التنافسية والابتكار العالميين بهدف التعلم المستمر والبحث والتطوير إقليمياً ودولياً في المجال الجمركي وتقنية المعلومات. جاء ذلك خلال تسلم مدير جمارك دبي أول بحث علمي مُحكم للدائرة من إدارة الابتكار في الخدمات كمبادرة فاعلة ضمن سلسلة من الإنجازات العلمية في مجال الابتكار والمعرفة.

وقام حسام جمعة مدير إدارة الابتكار في الخدمات وفريق العمل بشرح موجز عن البحث وهذا الإنجاز لما له من أهمية على تعزيز المستوى الريادي للابتكار في جمارك دبي ومشاركتها في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية، كما قدم فريق العمل شرحاً موجزاً عن مبادرات البحث والتطوير التي من شأنها تعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة والخروج بابتكارات غير مسبوقة في مجال العمل الجمركي.

يذكر أن البحث تم عرضه ومناقشته خلال مؤتمر الجمعية العالمية لإدارة الابتكار الاحترافي في عاصمة الابتكار في اليابان «مدينة فكوكا» بعنوان: «الابتكار التوجيهي من خلال الاستفادة من قوة رأس المال البشري والمعرفة». وقد تناول البحث الذي تم اختياره ضمن 160 بحثاً علمياً تفاصيل حول الأساليب العلمية والاستقصائية المستخدمة لتحليل واستكشاف العلاقات المختلفة بين محاور المعرفة والبحث والتطوير والابتكار.

وأكد حسام جمعة أهمية مشاركة جمارك دبي في نشر الأبحاث العلمية في مجلات ومؤتمرات عالمية مرموقة كونها تساهم في دعم الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي، إضافة إلى تبادل الخبرات مع العلماء والباحثين.