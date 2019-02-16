20 تطبيقاً بتقنية «بلوك تشين» بمختلف القطاعات الحكومية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي انطلق مؤخراً من أبوظبي وتتواصل حتى 28 فبراير الحالي في إمارات الدولة كافة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، تعتبر أكبر حدث وطني يحتفي بالابتكار والمبتكرين، حيث يعتبر مبادرة نوعية تهدف في الأساس إلى إسعاد الإنسان في الإمارات. وأشارت إلى أن دبي شهدت إطلاق ما يزيد على 20 تطبيقاً بتقنية بلوك تشين في قطاعات حكومية مختلفة مثل الصحة والتعليم والطاقة.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك» في بيان صحفي بهذه المناسبة: تخطو دولة الإمارات بخطوات ثابتة ومتسارعة في طريق التحول التكنولوجي الشامل الذي يستهدف الارتقاء بحياة كافة المقيمين على أرض الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتي حققت فيها الدولة ريادة إقليمية بل وعالمية.

وأضاف: إن دبي على وجه الخصوص استطاعت أن تأتي بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا عالمياً وطبقته في مختلف خدماتها، لكن الجديد الآن أن دبي ودولة الإمارات باتت هي صانعة الحدث بإعداد جيل من المبتكرين يخدم البشرية كلها.

وأشار إلى أن دبي الذكية، على سبيل المثال، تعد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط والقاعدة الإقليمية للعلاقات التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا وعمالقة وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب كونها المدينة الرائدة في قطاع الخدمات الذكية، فهي تضع الابتكار نصب عينيها وتعمل على تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً، لتصبح معياراً للابتكار بالنسبة إلى المدن الذكية التي تتطلع إلى الاستدامة.

وأوضح أنه في سبيل تحقيق رؤية دبي عام 2021 كمدينة ذكية، تعمل القطاعات الحكومية بشكل متواصل على تعزيز وتطوير خدماتها تماشياً مع رسالتها الهادفة إلى تبني الابتكار في جميع القطاعات، وذلك عن طريق إطلاق ما يزيد على 20 تطبيقاً بتقنية البلوك تشين في قطاعات حكومية مختلفة مثل الصحة والتعليم والطاقة.