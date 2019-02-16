الهند تثمّن جهود الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» في تعزيز الشراكة بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

ثمن نفديب سينغ سوري سفير الهند لدى الدولة جهود معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها في مجال الطاقة ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأسواق الهند، وذلك بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال السفير الهندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن منح الجابر الجائزة الدولية لأفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة خلال مؤتمر الطاقة «بتروتك» والتي سلمها له ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي مؤخراً تعد شهادة بالإسهامات التي قدمها لتحويل العلاقة التي كانت علاقة «مشترٍ وبائع» بين الهند والإمارات في مجال الطاقة إلى شراكة استراتيجية حقيقية.

وأضاف: «تمكنا من الحصول على أول امتياز للنفط في حقل بترول زاكوم السفلي ويمكننا القيام بإنشاء أول مخزون نفطي استراتيجي في مانجالور وتجري المفاوضات لإنشاء مخزون ثانٍ».

وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في مجال الطاقة، مشيراً إلى مذكرة التفاهم التي بين «أدنوك» وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لدراسة تخزين احتياطي من نفط أدنوك الخام في منشأة تحت الأرض في «بادور» بولاية كارناتاكا الهندية والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.5 مليون طن «حوالي 17 مليون برميل».

ونوه بالشراكة بين «أدنوك» وأرامكو السعودية وائتلاف من شركات النفط الوطنية الهندية في بناء واحد من أكبر مجمعات تكرير النفط والبتروكيماويات في الهند والذي سيتم إنشاؤه في راتناجيري بولاية ماهاراشترا.