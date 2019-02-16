شركة «ألبن» تحصل على شهادة «ويل» للمباني الخضراء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ألبن المحدودة» عن نيل شهادة «ويل الفضية» من معهد ويل الدولي للمباني الخضراء. تم منح الجائزة وفق «معيار ويل للمباني» الذي يركز على تعزيز مقومات الصحة ورفاهية الأفراد.

وقال جوردان يونس، مدير عام شركة ألبن المحدودة: «إن المبادئ الأساسية التي تنطوي عليها شهادة ويل تتماشى مع القيم التي تتبناها ألبن. وعندما بدأنا التطلع لنيل شهادة ويل، أجرينا تحليلاً لاستكشاف الثغرات ومعرفة كيفية قياس الممارسات الحالية ضمن مقرنا مقابل المعيار الذي تعتمده الشهادة، ووجدنا أنه حتى في حال كنا جاهزين بنسبة 80% لنيل الشهادة، إلا أن هناك مجالات أساسية تستدعي بعض التحسين، وقد ساعدتنا ويل في تحقيق ذلك. لقد كانت تجربة إيجابية ساهمت في توثيق الصلة بيننا».