عجمان تطلق الهاكاثون المالي

المصدر: عجمان - البيان

أطلق نادي الابتكار بدائرة المالية في عجمان فعالية «هاكاثون عجمان المالي» بمشاركة موظفي الإدارات المالية من مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك في إطار مبادرات الدائرة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار. وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية أن القيادة الرشيدة أرست مفهوماً استراتيجياً متكاملاً للابتكار ليكون ثقافة مؤسسية للعمل الحكومي والخاص ويشكل قيمة مضافة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية لجعلها أكثر تناسباً وملاءمة مع احتياجات المجتمع ما يرفع القدرة الإنتاجية ويدعم تنافسية الدولة.