غرفة رأس الخيمة تطلق مهرجان «السعادة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أطلقت غرفة رأس الخيمة ممثلة في مركز رأس الخيمة للمعارض، أول من أمس، مهرجان «السعادة» بمشاركة أكثر من 3000 زائر، ضمن مبادرات الغرفة في عام التسامح، من خلال 40 فعالية تقام على ممشى جزيرة المرجان و3 مراكز للتسوق وهي المنار مول والنعيم مول وراك مول بالإضافة إلى كورنيش القواسم، بهدف الترويج لمناطق رأس الخيمة وجهة سياحية مفضلة للعائلات والسياح.

جاء ذلك بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وسالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعيد محمد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح محمد النعيمي أن المهرجان يستهدف تنويع المشاريع والفعاليات للشركات الوطنية والعالمية، والتي تحقق رؤية واستراتيجية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لدعم المشاريع الوطنية في كافة القطاعات والترويج لإمارة رأس الخيمة وجهة سياحية عائلية، والاستمتاع بفعاليات المهرجان في المناطق المفتوحة المختلفة بالإمارة وداخل المراكز التجارية بباقة من الفعاليات منها فقرة الألعاب النارية على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان.

وأكد النعيمي، حرص مركز المعارض بغرفة رأس الخيمة على تطوير صناعة الفعاليات في الإمارة وتنمية أدائها وبرامجها؛ نظراً لأهمية القطاع في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.