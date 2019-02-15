توقّعات باستقرار القطاع العقاري في دبي 2019

المصدر: دبي-أشرف رفيق

توقّع خبراء استقرار قطاع العقارات في دبي العام الجاري، في أعقاب استقرار في الأشهر الستة الأخيرة من 2018.

وقال اندرو لاف الشريك، رئيس الاستثمارات في وكالة كافنديش ماكسويل للاستشارات العقارية، سوف نستمر في مراقبة قطاع العقارات في دبي العام الجاري والمتوقع أن يظل مستقراً، ونوفر لعملائنا خبرتنا لمساعدتهم على تحديد أفضل الاستثمارات، وتحقيق أفضل العائدات.

وأضاف أن الطلب على العقارات الصناعية مدفوع بتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والعديد منها تسعى إلى فرصة للحصول على مواقع جديدة لتخفيف تكاليفها. وتمثل صناعات النقليات والتوزيع والتجارة العامة 60 % من الطلب على العقارات الصناعية فيما يرتفع نصيب الصناعات التحويلية أيضاً ما يرفع القدرة التنافسية لدبي لدى شركات الأعمال.