«أكاديمية سوق أبوظبي العالمي» توقّع اتفاقية لتأهيل وتوظيف أكثر من 90 مواطناً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أكاديمية سوق أبوظبي العالمي» توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع القطاع الخاص، لتأهيل وتوظيف أكثر من 90 مواطناً بأحدث المهارات العالمية المتطورة في التدقيق والمحاسبة، تماشياً مع خطة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين. وتنص امذكرة الموقعة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء» ممثلاً بمركز أداء للمعرفة و«هيئة الموارد البشرية» و«كي بي إم جي» على تدريب وتوظيف 91 مواطناً على أحدث برامج التدقيق والمحاسبة من خلال برنامج أكاديمي وعملي مدته 12 شهراً.

وتعد الشراكة، إحدى مبادرات «هيئة الموارد البشرية- أبوظبي» لتلبية الطلب المتزايد على الوظائف في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث باتت الإدارة المالية، والتدقيق والمحاسبة ركناً من أركان الاقتصاد القائم على المعرفة، كأحد أهم محاور برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «إن توفير الفرص الملائمة للمواهب المحلية، يعد عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتوفر أبوظبي العديد من فرص العمل للمواطنين في قطاع التدقيق والمحاسبة».

وقال عامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة: إن الإعلان عن التعاون المؤسسي الاستراتيجي المشترك بين الهيئة والجهات الثلاث المرموقة في مجال التدريب والعمل المالي، إنما جاء ترجمة للتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة لتطوير ودعم ملف التوطين بشكل نوعي، ولدفع وتيرة التنمية قدماً في القطاع المالي والمصرفي بأبوظبي وبما يحقق مستهدفات برنامج المسرعات الحكومية «غداً 21» لخلق 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين.

وقال أحمد صالح، مدير مركز أداء للمعرفة: يحرص جهاز أبوظبي للمحاسبة على مد جسور التعاون واتخاذ خطوات مدروسة تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بما ينسجم مع توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة.