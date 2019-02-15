«الاتحاد» تتعاقد على 37 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران أمس عن اختتام مفاوضاتها بنجاح، بشأن أسطولها مع شركتي إيرباص وبوينغ، التي كانت قد شرعت فيها عقب مراجعة استراتيجية شاملة لأعمال المجموعة.

وفي إطار الاتفاق، سوف تتسلم مجموعة الاتحاد للطيران 5 طائرات من طراز إيرباص A350-1000، وكافّة طلبيات الطائرات طراز إيرباص A321neo البالغ عددها 26 طائرة، و6 طائرات طراز بوينغ 777-9 على مدار السنوات المقبلة. وسيتم تحديد طلبيات الطائرات المتبقية في وقت لاحق من خلال إعادة جدولة أو إعادة هيكلة أو خفض هذه الطلبيات، كما ستستمر مجموعة الاتحاد للطيران في استلام الطائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

تحويل الأعمال

وستمكّن الاتفاقية الاتحاد للطيران من المضي قدماً في برنامجها لتحويل الأعمال وتحقيق الاتساق مع نموذجها التشغيلي الجديد.

واتفقت مجموعة الاتحاد للطيران وشركتي تصنيع الطائرات على عدم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقيات، كما أعربت كافة الأطراف المعنية عن تقديرهم المشترك للمحادثات البناءة والنتائج المرضية التي تم التوصل إليها.

إعادة هيكلة

ومن خلال إعادة هيكلة جزء كبير من طلبياتها السابقة، سوف يصبح بمقدور مجموعة الاتحاد للطيران التركيز الآن على الإدخال التدريجي لطرازات جديدة من الطائرات إلى الخدمة، بما يتيح ترشيداً فعالاً لأسطولها حسب المتطلبات التشغيلية لشبكة وجهاتها العالمية.

وتشغّل الاتحاد للطيران أحد الأساطيل الأكثر تقدماً في العالم، وسيسهم استلام هذه الطائرات الحديثة في تعزيز هذه المكانة الرائدة بقطاع الطيران.