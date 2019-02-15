تخريج 52 منتسبة من «بادري لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مساء أمس الأول، احتفالاً بمناسبة تخريج 52 منتسبة من برنامج «بادري لريادة الأعمال» لدورتي 2017 و2018، الذي أطلقته أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية للمؤسسة، بهدف تزويد الفتيات والسيدات بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحن رائدات أعمال.

ويقام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» وشركة شبيمان للاستشارات اللتين ساهمتا في تطوير وتقديم محتوى البرنامج وبالشراكة مع جامعة الشارقة.

حضر الحفل ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وسارو نكشيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف - فلسطين، ولينا شبيب، شريك إداري في شبيمان للاستشارات.

وأكدت ريم بن كرم، خلال كلمة ألقتها خلال الحفل أن تمكين المرأة في سوق العمل وتعريفها بتوجهاته وفرصه، إلى جانب دعمها لتكون عنصراً اجتماعياً فاعلاً ومؤثراً في محيطها، من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع حيوي ومنتج بكل فئاته، مجتمع تتكامل فيه الأدوار في مناخ من العدالة، والمساواة في الفرص، بما يسهل الوصول إلى الموارد والمساعدات للجنسين بشكل عام وللمرأة بشكل خاص. وبينت بن كرم أن البرنامج بدأ كمبادرة صغيرة احتضنها مجلس سيدات أعمال الشارقة في عام 2015 وأطلق عليها (جيل) لإيجاد جيل واع بأهمية ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم لتحويل أفكارهم الى مشاريع صغيرة.

وقالت بن كرم: استنادا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونتيجةً للجهد الجماعي والتناغم في العمل بين عدد من المؤسسات تم إطلاق أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، والتي احتضنت وطورت برامج تدريبية عديدة أحدها برنامج بادري لريادة الأعمال الذي قمنا بنقله إلى مستوى يوائم متطلبات نمو واستدامة سوق العمل في الدولة ويراعي ثقافة وتقاليد مجتمعنا ويصل إلى مدن الشارقة جميعها.

بدوره، قال سارو نكشيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف - فلسطين: أن تخريج منتسبات دفعتي عامي 2017 و2018 من برنامج بادري لريادة الأعمال يأتي نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، من أجل تمكين المرأة والارتقاء بها اقتصادياً واجتماعياً. وعبر نكشيان عن فخر مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بشراكتها مع أكاديمية «بادري».

من جانبها، أشارت مطورة المحتوى لينا شبيب إلى أن إنجازات المنتسبات في البرنامج كشفت عن قدراتهن الكبيرة في إنتاج أفكار ريادية تحمل روح الإبداع والابتكار، وتعزز من مساهمتهن في قطاع ريادة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.

وألقت بشائر جمال يتيم، إحدى خريجات دفعة 2018 كلمة عبرت فيهما عن أهمية البرنامج ودوره في تنمية الشخصية القيادية للمرأة وتعليم المنتسبات مهارات إدارة المشاريع والتخطيط المالي والتسويقي السليم وكيفية توليد الأفكار والوصول إلى الشرائح المستهدفة من المشاريع.

وذكرت نعيمة الأميري، إحدى خريجات دفعة 2017 أن برنامج بادري لريادة الأعمال أضاف المزيد من التجارب والمعارف إلى خبرتها كصاحبة شركة قائمة منذ عدة سنوات وكإماراتية حاصلة على جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة «جائزة الشارقة لرواد الأعمال» لعام 2017، مضيفة أن البرنامج يعكس توجهات وأهداف إمارة الشارقة، للارتقاء بالمرأة وتمكينها، بما يعزز من حضورها الفاعل في المشهد التنموي الحضاري الذي تعيشه اليوم.