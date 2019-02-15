سوق دبي يحقق أكبر مكاسب يومية في 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، معززة بنتائج وتوزيعات إيجابية للشركات المدرجة ربح على آثارها سوق دبي نحو 5 مليارات درهم مسجلا أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ بداية العام الجاري مع تحسن ملحوظ في السيولة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.65% أو ما يعادل 41.03 نقطة وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ نهاية ديسمبر الماضي، ليغلق مستقراً عند 2533.61 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 5036.41 نقطة بدفع من أسهم البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 574.5 مليون درهم موزعة بواقع 291.1 مليوناً في دبي و283.36 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 319.14 مليون سهم منها 210.8 ملايين في دبي و108.28 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6809 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 5.24% مع ارتفاع أسهم إعمار للتطوير 9.5% وإعمار العقارية 7.25% وإعمار مولز 6% وديار للتطوير 2.54% وأرابتك 0.49%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 3.89% مع ارتفاع دبي للاستثمار 4.54% وسوق دبي المالي 3.1%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.34% مع ارتفاع أسهم دبي التجاري 7.25% ودبي الإسلامي 0.8% رغم تراجع الإمارات دبي الوطني 0.48%. في المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 3.64% مع هبوط العربية للطيران 6.06% وأرامكس 2.33%.

وتصدر إعمار العقارية النشاط مستقطباً سيولة بنحو 81.3 مليون درهم ليغلق عند 4.1 دراهم، ثم العربية للطيران بتداولات قيمتها 37.08 مليون درهم ليقفل عند 0.93 درهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بسيولة بقيمة 29.27 مليون درهم ليصل إلى 3.69 دراهم مسجلا أكبر نسبة ارتفاع بنحو 9.5%، بينما كان العربية للطيران الأكثر هبوطاً.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.06% مع صعود أبوظبي التجاري 0.21% وأبوظبي الإسلامي 0.47% ورأس الخيمة الوطني 0.98% بينما استقر أبوظبي الأول دون تغيير. وصعد قطاع العقار بنسبة 9.4% مع ارتفاع الدار 11.49%، بينما في المقابل، انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.71% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الطاقة أيضا بنسبة 1.92% مع تراجع دانة غاز 2.84% وأدنوك للتوزيع 1.34%.

وتصدر الدار العقارية النشاط مستقطباً سيولة بنحو 93.5 مليون درهم ليغلق عند 1.65 درهم تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة 59.6 مليون درهم ليستقر عند 14.9 درهما، ثم سهم اتصالات بتداولات بلغت قيمتها 39.7 مليون درهم ليصل إلى 16.84 درهما. وكان سهم الدار الأكثر ارتفاعاً، بينما كان سهم ميثاق للتأمين التكافلي الأكثر هبوطاً بنسبة 9.47% إلى 0.65 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.2% ليغلق عند 3102.53 نقطة بعد التداول على 276.96 ألف سهم بقيمة 4.2 ملايين دولار من خلال 207 عمليات.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة التعرف على حقوقهم كمستثمرين في الأوراق المالية، وذلك عبر ممارسة هذه الحقوق وخاصة: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعات الأرباح، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، وكذلك الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.

إفصاحات

ـــ أعلن بنك دبي الإسلامي عن إخطار استرداد صكوك الشق الأول المحدودة فيما يتعلق بشهادات رأس المال من الشق الأول بمليار دولار على أن يقوم الوصي باسترداد جميع الشهادات المستحقة في تاريخ الاسترداد الأول 20 مارس المقبل، وسيتم استرداد قيمة الشهادات المتبقية من مبلغ الاسترداد للوصي وهو سعر يساوي 100% من القيمة الاسمية إلى جانب أي مدفوعات مستحقة واجبة الدفع، وسيلغي قبول الشهادات في كل من السوقين المنظمين ليورنكست دبلن في ايرلندا وناسداك دبي.

ـــ عينت «دي إكس بي إنترتينمنتس» بول باركر مديراً تنفيذياً للشؤون التجارية، وتم تسليم أحمد الريس مهام وإدارة وتطوير المشاريع الفندقية.

وقالت الشركة إن أحمد حسين الرئيس التنفيذي بالإنابة سيشغل مهام المدير التنفيذي للعلميات ليشرف على إدارة عمليات المنتزهات الترفيهية واستراتيجية الإنفاق داخل المنتزهات وتجربة الزوار.

ـــ ارتفعت أرباح شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 7% خلال 2018 إلى 21.8 مليون درهم مقارنة مع 20.37 مليوناً في 2017.

ـــ حققت شركة دار التكافل أرباحاً 6.7 ملايين خلال 2018 مقابل أرباح 10.1 ملايين في 2017.

ـــ اعتمد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات في اجتماعه أمس محضر اجتماع المجلس السابق والأمور التجارية للشركة.

ـــ أظهرت النتائج المالية لشركة الخليجية للاستثمارات العامة تحقيق خسائر 226.2 مليون درهم بنهاية 2018 مقارنة مع خسائر 169.8 مليوناً في 2017.

ـــ حققت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين نمواً في أرباحها بنسبة 300.9% بنهاية عام 2018 إلى 22 مليون درهم مقارنة مع 5.5 ملايين في 2017.

ـــ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الجرافات البحرية الوطنية إلى 123.08 مليون درهم في العام 2018، مقارنة بنحو 101.13 مليون في 2017، وزادت الإيرادات من 1.42 مليار درهم إلى 1.53 مليار.

ـــ زادت الأرباح الصافية لشركة الفجيرة لصناعات البناء إلى 46.5 مليون درهم في 2018، مقابل نحو 25.5 مليوناً في 2017، بزيادة 82% مدعومة بتحسن العمليات نتيجة خفض وترشيد النفقات والتكاليف.

ـــ أعلنت شركة أركان لمواد البناء تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 52.4 مليون درهم في 2018، بزيادة 74% مقارنة بنحو 30.2 مليوناً في 2017، وذلك رغم تحديات السوق المستمرة.

ـــ حققت شركة أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» خسائر بنحو 52.6 مليون درهم عن 2018، مقارنة بخسائر قدرها 25.4 مليوناً في 2017.

ـــ زادت أرباح شركة الفجيرة الوطنية للتأمين إلى 30.58 مليون درهم عن 2018، مقارنة بنحو 27.97 مليوناً في 2017.

ـــ وصلت الأرباح الصافية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى 46.75 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 52.23 مليوناً في 2017.

ـــ انخفضت أرباح شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين إلى 22.54 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 27.7 مليوناً في 2017.

ـــ سجلت شركة أبوظبي لبناء السفن خسائر موحدة بنحو 135.9 مليون درهم عقب احتساب الأرباح المحققة من احتساب فروق صرف العملات الأجنبية بنحو 4.6 ملايين عن عام 2018، مقابل أرباح صافية بنحو 104.8 ملايين في 2017.

ـــ انخفضت أرباح شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية إلى 29 مليون درهم عن عام 2018، مقارنة بنحو 65 مليوناً في 2017.

ـــ تحولت شركة واحة الزاوية للربحية بعدما حققت أرباحاً بنحو 307.2 ملايين درهم في 2018، مقابل خسائر بنحو 30.56 مليوناً في 2017.

ـــ كشفت شركة الخليج للمشاريع الطبية عن تحقيقها أرباحاً بنحو 119.65 مليون درهم في 2018، مقارنة بأرباح بلغت 1.43 مليون في 2017.

ـــ قلصت شركة الخزنة للتأمين خسائرها إلى 3.89 ملايين درهم في 2018، مقارنة بخسارة قدرها 140.5 مليوناً في 2017.

ـــ حققت شركة الوثبة الوطنية للتأمين أرباحاً صافية بنحو 38.58 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 72.2 مليوناً في 2017.

ـــ تراجعت أرباح شركة الشارقة للتأمين إلى 17.3 مليون درهم في 2018 مقارنة بأرباح بلغت 22.4 مليوناً في 2017.

ـــ ارتفعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين إلى 10.38 ملايين درهم عن 2018، مقارنة بنحو 10.22 ملايين في 2017.