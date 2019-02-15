1.2 مليار أرباح داماك العقارية 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية أمس نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 والتي أظهرت تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 6.1 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة الأرباح الصافية 1.2 مليار. وسجلت قيمة المبيعات المحجوزة للعام ذاته 4.3 مليارات درهم. وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.2 ملياراً. كما بلغت قيمة حقوق المساهمين 14.1 ملياراً وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018.

تسليم وحدات

وخلال السنة المالية ذاتها، سلّمت داماك 4,100 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات تُسلمه الشركة في عام في تاريخها. وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها بين برج «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي»، و«داماك هايتس»، و«داماك ماجستين» وبرج «أفانتي»، إضافة إلى عدد من الفلل والمباني متوسطة الارتفاع في مجمع «داماك هيلز» السكني.

كما شهد 2018 اكتمال بناء عدة مرافق واستضافة عدد من الفعاليات في مجمع «داماك هيلز» السكني، بينما تواصل ازدياد أعداد السكان والمحلات التجارية. وحتى 31 ديسمبر 2018، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في المجمع 4,000 وحدة، فيما تتواصل عمليات البناء بمرافق أخرى تتضمن مرافق صحية وترفيهية، ومنطقة تجارية، وساحة تزلج بمساحة 2,000 متر مربع. وتواصل الشركة أيضاً أعمال بناء مشروع أكويا أوكسجين، ثاني مجمع سكني لداماك في دبي. وقد شهد العام الماضي منح عقود للمشروع بقيمة 6 مليارات درهم.

التزامات

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»: عملنا عن قرب مع شركائنا للوفاء بالتزاماتنا، ونحن سعداء بالإنجازات التي حققناها خلال 2018. كما أننا فخورون بقيادة دولة الإمارات والمبادرات الحكومية التي تقدم الدعم في سبيل تحسين أوضاع قطاع العقارات في الدولة.