30 % نمو صافي أرباح «إعمار العقارية» إلى 7.21 مليارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إعمار العقارية» تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.21 مليارات درهم في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30% مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 5.56 مليارات درهم قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس). ووصلت الإيرادات إلى 25.69 مليار درهم بنمو نسبته 37 % مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017 البالغة 18.75 مليار درهم.

وخلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من عام 2018، بلغت إيرادات «إعمار» 8.3 مليارات درهم بنمو نسبته 53% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من عام 2017 والتي بلغت 5.43 مليارات درهم. وحققت «إعمار» خلال الربع الرابع من عام 2018 صافي أرباح بقيمة 1.95 مليار درهم، بنمو نسبته 34 % مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2017 البالغ 1.45 مليار درهم قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس).

أرباح نقدية

ووزعت «إعمار العقارية» في 2018 أرباحاً استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستمرة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: ركزت استراتيجيتنا لعام 2018 على بناء وإطلاق الوجهات العقارية المميزة، وهو ما حظي باستجابة قوية من قبل المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما واصلنا توسعة أعمالنا في قطاع مراكز التسوق لنكون أكثر مواكبةً للتطلعات المتغيرة للعملاء، وهو ما تجسد في توسعة دبي مول وإطلاق دبي سكوير. وفي مجال الضيافة، فإنّ تركيزنا موجه على تعزيز إمكاناتنا التشغيلية أكثر من امتلاك الأصول. ونستند في نمونا إلى التحول الرقمي واعتماد أفضل معايير الجودة في كل ما نقوم به، لتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصالح.

أداء وإنجازات

وقامت «إعمار» حتى اليوم بتسليم أكثر من 51.8 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 29,800 وحدة سكنية في الإمارات وأكثر من 17.5 ألف وحدة في الأسواق العالمية.

وأطلقت «إعمار» وجهات سكنية عالمية المستوى في «خور دبي»، و«دبي هيلز استيت»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«إعمار الجنوب»، و«وسط مدينة دبي»، و«المرابع العربية»خلال عام 2018. ومن المقرر البدء بتسليم أول الوحدات السكنية في«خور دبي» إلى المالكين هذا العام، في الوقت الذي ستتضح فيه المعالم الحيوية المميزة لـ«دبي هيلز استيت» مع افتتاح «نادي دبي هيلز للغولف».

وجاء النمو الكبير الذي حققته «إعمار» في 2018 مدفوعاً بالأداء الإيجابي لكل من «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، والأداء القوي لـ«إعمار مولز».

ضيافة وترفيه

وصلت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه مجتمعة إلى 2.73 مليار درهم في عام 2018، وهي مماثلة لإيرادات عام 2017 البالغة 2.72 مليار درهم. وفي إطار استراتيجيتها للتحوّل إلى نموذج أعمال إدارة الأصول، وقّعت «مجموعة إعمار للضيافة» الوثائق النهائية مع «أبوظبي الوطنية للفنادق» لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي. وأسهمت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية خلال عام 2018 بنسبة 12% من إجمالي الإيرادات، مع تحقيق إيرادات بقيمة 3.081 مليارات درهم (839 مليون دولار).

تصنيف

وتم تصنيف «إعمار» في المرتبة الأولى بين شركات التطوير من حيث القيمة السوقية في المنطقة، وفقاً لمؤشر MSCI EM، ولديها رصيد من الأراضي يبلغ 1.6 مليار قدم مربعة بالأسواق الرئيسية. وتعتبر«إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار. كما تم تصنيف«إعمار» بين أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط