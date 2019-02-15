فعاليات جلفود 2019 تستقطب أبرز الطهاة العالميين

المصدر: دبي - البيان

تستعد مجموعة من أمهر الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان، وكبار خبراء الطهو، لتقديم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق العالمية، وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة «النكهات العالمية»، التي تقام في إطار النسخة الـ 24 من فعاليات معرض «جلفود 2019»، الفعالية السنوية التجارية الأكبر، ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة بين يومي 17 و21 فبراير الجاري.

وستتيح هذه المسابقة الفريدة، فرصة نادرة أمام زوار المعرض، لمشاهدة مجموعة من أشهر الطهاة العالميين، وهم يقومون بتحضير أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، من خلال عروض وجلسات الطهو الحية والتفاعلية.

أطباق شهية

وتشمل عروض الطهو، تقديم باقة متنوعة من الأطباق الغنية، بما في ذلك المعجنات المكسيكية والمأكولات الصينية، إلى جانب عروض تحضير البيتزا بطريقة بهلوانية، حيث ستتنافس 4 فرق للطهو، تمثل أربع مناطق ذات شهرة واسعة في مجال المأكولات، على الفوز بالدورة الأولى من «بطولة جلفود العالمية للطهو». وسيتم منح فرق الطهو، التي تمثل قارات آسيا والأمريكتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مهلة زمنية من 60 دقيقة فقط لتحضير قائمة طعام مكونة من 3 أطباق، تعكس تنوع المكونات والنكهات في مناطقهم.

وسيتولى كل من الشيف روبيرتو سيجورا مؤسس مطعم «واكا» في فندق «أوبروي»، بمنطقة الخليج التجاري في دبي، ومقهى «كرافت كافيه» في حي دبي للتصميم، قيادة فريق الأمريكتين خلال مسابقة الطهو الحية. وأبدى الطاهي البيروفي حماسة كبيرة لتقديم أفضل الأطباق من أمريكا الجنوبية، والفوز بلقب البطولة، حيث قال: «تشكل هذه المسابقة فرصة نادرة بالنسبة لنا، لتقديم تشكيلة فريدة من أشهى المأكولات التي تشتهر بها منطقتنا.