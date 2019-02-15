صندوق النقد: تشريعات الإمارات تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد صندوق النقد أن الإمارات أدخلت تشريعات وأقامت حاضنات ومراكز إبداعية ومسرعات أعمال يمكن من خلالها لشركات التكنولوجيا المالية تجربة أعمالها.

وأشار إلى النظام القانوني، الذي يشجع شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات وعلى تسريع الأعمال التجارية السريعة لأول مسرّع للتقنيات المالية «فين تيك هايف»، التي تم إطلاقها عام 2017. وأشاد الصندوق في تقرير حديث بعنوان «الدمج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، بالدور المتنامي لحكومة الإمارات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة شركات التكنولوجيا المالية. وأشاد الصندوق بجهود سلطة دبي للخدمات المالية، التي جعلت مركز دبي المالي موطناً لشركات التكنولوجيا المالية التي توفر التمويل للشركات الصغيرة.