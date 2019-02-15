60 مليار دولار التجارة بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والهند 60 مليار دولار العام الماضي، وفق أرقام الاتحاد الهندي للصادرات. وقال تيلانجانا سرينات، رئيس الاتحاد، في منتدى الأعمال الدولي الذي نظمه الاتحاد أمس في حيدر أباد، إن الهنود من أهم المستثمرين في الإمارات، وإن الهند مقصد صادرات مهم للسلع المصنعة في الإمارات. وتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار بعد عام 2020. وصرح ماريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إثر زيارة قام بها للإمارات، بأنه متفائل بشأن نموّها الاقتصادي، مضيفاً أن من زار أبوظبي ودبي لابد أن يلحظ النمو المبهر للمدينتين. وخصّ مودي مدينة دبي بالقول إنها خلال استعدادها لاستضافة معرض إكسبو، ستحقق مزيداً من النمو السريع. وأكد أن الإمارات والهند ستكونان شريكتين اقتصاديتين قويتين.