افتتاح مركز بيانات جديد للأمن الإلكتروني في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت أمس شركة «فورس بوينت» المتخصصة في مجال الحلول الأمنية الإلكترونية مركزاً جديداً للبيانات في دبي لتوفير أمن متقدم على شبكة الإنترنت مع سرعة في نقل البيانات للعملاء في منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل مركز البيانات الجديد أحدث استثمارات «فورس بوينت» في المنطقة، حيث سيوفر خدمة فورس بوينت لأمن البيانات السحابية للمؤسسات التي تسعى للاستفادة من الخدمات السحابية الآمنة داخل الدولة.

ويتيح مركز بيانات دبي للعملاء داخل الإمارات والمناطق المحيطة بها إمكانية تلقي نتائج شبكة الإنترنت بسرعة أكبر. كما يلبي الموقع الجديد الطلب من المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تتعامل مع المعلومات الحساسة وتفضل تواجد المحتوى على مقربة من مواقع عملها. كذلك، سيساعد الجمع بين الحد الأدنى من زمن الاستجابة، مع الوصول المحلي للبيانات ودعم جميع آليات الاتصال، مثل الاتصال عبر الوكيل والاتصال المباشر، في تعزيز العروض الأمنية التي توفرها «فورس بوينت» في المنطقة.