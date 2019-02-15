7.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 7.7 مليارات درهم أبرزها رهون بقيمة 5.9 مليارات من خلال 218 إجراء.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 655 مبايعة بقيمة 1.8 مليار، منها 86 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون و569 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 119 مليوناً بمنطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 83 مليوناً وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 13 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليوناً بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل 65 مبايعة بقيمة 88 مليونا.