شركة تقنية تمنح خدمات مجانية للشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو»، الشركة التكنولوجية المتخصصة بتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة، ومقرها دبي، عن منح خدمات تقنية مجانية للشركات الناشئة في الإمارات، بما يلبي احتياجات روّاد الأعمال المبتكرين، ويتيح لهم تنمية أعمالهم، واستثمار مواردهم المالية كافة في تحسين خدماتهم، وتركيز جهودهم على تطوير منتجاتهم المبتكرة.

وتتيح هذه الخدمات للشركات الناشئة في الدولة، الاستفادة بشكل مجاني من حزمة تطبيقات الأعمال «زوهو ون»، خلال المراحل الأولى من انطلاقتها، وذلك بدون أي قيود.

وتضم 40 تطبيقاً من تطبيقات الأعمال والإنتاجية للشركة بالكامل، بحيث يمكن للفرق المختلفة داخل الشركة، تشغيل تطبيقات متعددة معاً، لإرضاء العملاء وإدارة الشؤون المالية وتحقيق إنتاجية أعلى.

وبهذه المناسبة، قال «علي شبدار» مدير تطوير الأعمال في شركة «زوهو»: «تسعى زوهو إلى توفير خدمات مجانية للشركات الناشئة، بما يمكنها من الاستفادة من كامل عروضنا، مع تراخيص حزمة زوهو ون المجانية، في خطوة تعكس التزامنا بدعم القطاع المتنامي للشركات الناشئة في دولة الإمارات، ومواكبتنا لمساعي الحكومة المتواصلة في تذليل التحديات التي تواجه هذه الشركات، في ما يتعلق بجمع التمويل اللازم والوصول إلى المنصات القوية.