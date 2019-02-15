«اقتصادية الشارقة» تكرّم موظفيها المتميزين في حفلها السنوي الـ 17

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الأربعاء الماضي، حفلها السنوي السابع عشر حيث تم تكريم الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الموظف المتميز تقديراً لدورهم المهم في تحقيق أهداف الدائرة وفق خطط واستراتيجية حكومة الشارقة، ويأتي الحفل السنوي ليعرض منجزات الموظفين والدائرة خلال العام، والذي تحقق بفضل العمل الدؤوب والجهد المبذول الذي شارك به كافة موظفيها لإيصال رسالتها، وعرض رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها الفضلى للمتعاملين معها.وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة: «نرى أن أهدافنا قد تحققت، حيث شهد 2018 العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة.

وأوضح أن نجاح الدائرة يعزز نجاح الجميع بلا استثناء، فيقع على عاتق الدائرة مسؤولية بناء علاقة متينة وصامدة مع موظفيها، من خلال رعاية قدراتهم وتنميتها، وتهيئة الظروف والأسباب لإعداد موظفين أكفاء يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين، لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار التي تنتهجها الدائرة، والتي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة الواضحة في إرساء معايير وقواعد مهنية ثابتة لرفع الأداء .