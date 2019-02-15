نمو أرباح «دانة غاز» التشغيلية 19%

المصدر: الشارقة- البيان

أظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة لشركة دانة غاز للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 نمو الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 470 مليون دولار (1.7 مليار درهم) مقارنة بـ450 مليون دولار (1.65 مليار درهم) في العام 2017 نتيجة لتحسن أسعار البيع المحققة وزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق في الربع الرابع من عام 2018. وارتفع إجمالي أرباح الشركة التشغيلية بنسبة 19% إلى 140 مليون دولار (513 مليون درهم) مقارنة بـ118 مليون دولار (432 مليون درهم) في عام 2017 مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة.

مخصصات

وبلغ صافي أرباح الشركة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة الأصول 64 مليون دولار (235 مليون درهم) مقارنة بـ5 ملايين دولار (18 مليون درهم) في 2017. وقامت الشركة بأخذ مخصصات على خلفية عمليات تقييم احتياطيات النفط والغاز السنوية لحقل الزوراء بالمارات وحقول الشركة في مصر، والتي تطلبت من الشركة تقييد مخصصات غير نقدية لمرة واحدة فقط بقيمة 187 مليون دولار (685 مليون درهم) مرتبطة بكامل أصول حقل الزوراء و59 مليون دولار (216 درهم) في مصر. ومع احتساب مخصصات انخفاض قيمة الأصول، بلغ صافي الخسارة العام الماضي 186 مليون دولار (681 مليون درهم) مقارنة بصافي أرباح قدره 83 مليون دولار (304 ملايين درهم) في 2017. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.36 درهم في نهاية 2018 بعد جميع المخصصات.

أداء قوي

وقال الدكتور باتريك ألمان- وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: سجلت دانة غاز خلال 2018 أداء تشغيلياً قوياً حققنا فيه زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 30% جراء مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق، والذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بواقع 50 مليون دولار على أساس سنوي. ومع متانة الميزانية العمومية ووجود رصيد نقدي قوي، فإننا نخطط لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس للسهم الواحد في 2019.

وحول الخطة المستقبلية، قال: نحن مستمرون في خطط التوسع الواعدة في كردستان العراق، ونسعى إلى مضاعفة إنتاجنا وتدفقاتنا النقدية في السنوات الثلاث القادمة.