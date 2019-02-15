42 % زيادة أرباح «إعمار للتطوير» إلى 3.9 مليارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار للتطوير» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نمو صافي أرباحها بنسبة 42 % خلال عام 2018 لتصل إلى 3.9 مليارات درهم مقارنة بصافي أرباح 2017 الذي بلغ 2.74 مليار درهم. ووصل إجمالي الإيرادات في 2018 إلى 15.43 مليار درهم بنمو نسبته 74% مقارنة بإيرادات العام الماضي البالغة 8.86 مليارات درهم.

وخلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من 2018، حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم بنمو نسبته 120% مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من 2017، في حين وصلت الإيرادات إلى 5.4 مليارات درهم بنمو نسبته 129% مقارنة بالإيرادات المسجلة في الربع الرابع من 2017.

مبيعات قوية

بما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمشاريع السكنية، التي تطلقها «إعمار»، حققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 4.2 مليارات درهم في الربع الرابع من 2018، بنمو نسبته 60 % مقارنة بمبيعات الربع الرابع من 2017، ما أثمر عن تحقيق الشركة لمبيعات إجمالية في 2018 بلغت 14.24 مليار درهم.

ولدى «إعمار للتطوير» حالياً مشاريع للبيع بقيمة 36.30 مليار درهم سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وسجلت «إعمار للتطوير» في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي، شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي والعالم. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29.800 وحدة سكنية، وحتى اليوم، قامت الشركة بتسليم أكثر من 35.700 وحدة سكنية في دبي.

خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر 2018، أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار تمثّل 26% من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: يعكس الأداء الإيجابي الذي سجلته إعمار للتطوير قوة القطاع العقاري في دبي، والمستند بدوره إلى الركائز الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها الإمارات. ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء. ونحرص على أن تتضمن وجهاتنا مرافق متنوعة تدعم قطاعات هامة مثل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للمساهمة بدور فعال في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص الأعمال للشركات. وتركز استراتيجيتنا على تحقيق قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة تطوير وتحسين إمكانات الشركة.

إطلاق وجهات جديدة

وأطلقت الشركة العديد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي هذا العام، تتضمن: مجمع «ذي جراند» ووحدات التاون هاوس على منصة البوديوم، و«بريز»و«سانسيت» في«خور دبي» ؛«سوسيو» و«كوليكتيف» و«جولف بلايس»و«جولف سويتس» و«كوليكتيف 2.0» في«دبي هيلز استيت»؛«بيتش فيستا» و«سنرايز بي» و«مارينا فيستا» في«إعمار بيتشفرونت»؛«كاميليا 1 و2» في«المرابع العربية 2»؛«جراندي» و«برج رويال» في«وسط مدينة دبي»؛ و«بارك سايد» في«إعمار الجنوب».

وتستعد «إعمار للتطوير»لاستقبال أول سكان«خور دبي»، الذي يمثل تجسيداً لفكرة «عالم الغد»، خلال الربع الأول 2019 في وجهة تمتد على مساحة 6 كيلو مترات مربعة وتحفل بالمرافق السكنية والترفيهية. وتواصل «إعمار»العمل وفق الخطط الزمنية المحددة لتسليم المنازل في«دبي هيلز استيت»، و«إعمار الجنوب»، و«وسط مدينة دبي».

ومن المقرر افتتاح «مرسى الخور» في «خور دبي» قريباً مع باقة مميزة من خيارات التسوق والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى نادي اليخوت المتميز. وكشفت «إعمار» أيضاً عن منطقة «شاطئ الخور» في «خور دبي». كما تم افتتاح «نادي دبي هيلز للجولف» في«دبي هيلز استيت»هذا العام، ما يشكل قيمة مضافة لسكان المجمّع.

جنسيات

تعتبر مشاريع «إعمار» اليوم من بين الأكثر جذباً للاهتمام من قبل المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة من بينهم مستثمرون يمثلون أكثر من 200 جنسية، بما في ذلك المستثمرون الصينيون. وأسهم ذلك في ترسيخ مكانة «إعمار» كأكبر شركة عقارية خارج الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.