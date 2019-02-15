3 ملايين درهم أرباح «إشراق للاستثمار»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق صافي ربح بقيمة 3 ملايين درهم لعام 2018 مقارنةً مع 32.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتكرّس هذه النتائج عودة الشركة إلى الربحية للسنة الثانية على التوالي تحت مظلة الإدارة الجديدة.

وساهمت قطاعات الفنادق والتأجير والاستثمار والتطوير في تحقيق أرباح «إشراق». حيث حافظ نشاط الفنادق والتأجير على صدارته في السوق لناحية عائدات الإيجار، ونسب الإشغال التي تجاوزت 91% خلال 2018. ساهمت محفظة الاستثمار في تأمين إيرادات التمويل والاستثمار.

واكتمل بناء برج «مارينا رايز» السكني بنسبة (19%) على أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني 2020. وبمجرد اكتماله، سيصبح هذا البرج أول مشروع تطويري يساهم في الأرباح الصافية للشركة اعتباراً من العام القادم.

ومُنيت «إشراق» بخسائر غير نقدية في قيمة استثماراتها العقارية، مما انعكس سلباً على أرباحها. غير أن سعي الشركة لتنويع مصادر إيراداتها أتى ثماره في عام 2018، حيث استطاعت محفظتها الاستثمارية أن تعوّض تأثير الانخفاض في أرباح العقارات.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة: « تمتلك «إشراق» العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات أخرى غير التطوير العقاري، ويساهم توسيع نطاق أنشطة الشركة في تعزيز حجم الفرص الاستثمارية وتحقيق قيمة مجزية منها للمساهمين».