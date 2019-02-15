863 مليون درهم مبيعات «جلفار لتصنيع الأدوية» العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت شركة جلفار لتصنيع الأدوية نتائجها الأولية غير المدققة للعام 2018، والتي تضمنت صافي مبيعات بمبلغ 863 مليون درهم وصافي خسارة بمبلغ 153 مليون درهم. وبالتالي، ركزت إدارة الشركة على خفض التكاليف واتخذت عدة إجراءات لتعزيز قوة الشركة وزيادة التدفقات النقدية إلى أقصى حد.

وقال جيروم كارل، المدير العام لشركة جلفار: رأينا انخفاضا في عائداتنا وربحيتنا بسبب الظروف المعاكسة، لكننا واصلنا العمل بجد على إطلاق منتجات جديدة وبناء تحالفات جديدة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة على المدى الطويل. وفي عام 2019، تبقى هناك تحديات أمامنا لكننا نتخذ خطوات لتعزيز قوتنا المالية كجزء من استراتيجية جديدة وبعيدة المدى من شأنها أن تزيد من فعاليتنا وكفاءتنا.

وقال كارل إن إحدى الخطوات الأولى هي إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، مما سيمكن الشركة من الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل وتوقع الاتجاهات والتحديات والاستجابة لها باستمرار في السوق المتطور.

وأضاف: عندما قمنا بتقييم آثار العوامل المختلفة على أعمالنا، اتخذنا القرار الصعب بأن تخفيضات القوى العاملة كانت ضرورية. وليس من السهل أبداً اتخاذ قرار بتقليص عدد الموظفين لكن الأحداث الأخيرة وتباطؤ الأعمال في بعض الأسواق جعل الأمر لا مفر منه. ونحن واثقون من أنه باتخاذ هذه القرارات الصعبة الآن، سنكون في وضع أفضل بكثير للمضي قدماً. ومن خلال مواءمة عملياتنا ومواردنا، يمكننا مواصلة خطتنا الاستراتيجية لتنشيط الشركة من أجل المستقبل.