62.32 مليون درهم صافي أرباح «الاتحاد العقارية» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الاتحاد العقارية»، شركة التطوير العقاري التي تحظى بسجل حافل يزيد على 30 عاماً في إطلاق المشاريع السكنية البارزة في الإمارات، ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 19% بنهاية عام 2018.

ونجحت الشركة في أن تحقق أرباحاً قدرها 62.32 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2.375 مليون درهم في العام السابق، في وقت ارتفعت فيه حقوق المساهمين إلى 452 مليون درهم.

ويعد ذلك نقطة تحوّل مهمة في أداء الشركة وانعكاساً لاستراتيجية الإدارة الجديدة التي تمكّنت عبر تنفيذها من تحويل الشركة إلى الربحية في غضون عام واحد. وحققت الشركة نجاحات متوالية، حيث قامت بتسليم ما يزيد على 10000 وحدة سكنية وتجارية وتجزئة في السوق العقاري في دبي.