226 مليوناً أرباح البنك التجاري الدولي بنمو 29 %

المصدر: دبي- البيان

أظهرت النتائج المالية للبنك التجاري الدولي أمس، نمو صافي الأرباح للعام المالي 2018 بنسبة 29% إلى 226 مليون درهم، مقارنةً بـ 175 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2017؛ يقابله نمو صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2018 بنسبة 36% إلى 83 مليون درهم، مقارنةً بـ 61 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2018

وارتفع صافي الدخل التشغيلي للعام 2018 إلى 928 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7% مقارنةً بـ865 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017؛ وبالمقابل سجّل البنك نمواً في الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018 بنسبة 35% لتصل إلى 304 ملايين درهم، مقارنةً بـ 225 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام نفسه. وانخفضت المصاريف التشغيلية خلال العام 2018 بنسبة 9% لتصل إلى 409 ملايين درهم، مقارنةً بـ 448 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وتراجعت مخصصات الائتمان بنسبة 30% إلى 156 مليون درهم في العام 2018 مقارنة بـ 224 مليون درهم في العام 2017. وارتفعت ودائع العملاء بأكثر من مليار درهم خلال العام 2018 لتصل إلى 15 مليار درهم.

وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: واصل البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي تحقيق مزيد من النمو بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس على صعيد مسيرته نحو التحول الاستراتيجي، إلى جانب التركيز على تحسين تجربة عملائنا وإرساء علاقات متينة معهم وتزويدهم بخدمات مميزة، بما يدعم نمو الإيرادات وضبط النفقات. وشهد البنك تسجيل نمو كبير في خدمات تمويل الشركات والأفراد، وبالمقابل ساهم تركيزنا على جودة الأصول في إجراء مزيد من التحسينات على مخصصات الائتمان. ونتيجة لذلك، حقق نموا راسخا في الأرباح ضمن مختلف قطاعات الأعمال المستهدفة.

وقال مارك ت. روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: الأداء القوي للبنك التجاري الدولي خلال العام 2018 جاء مدفوعاً بالنمو الراسخ الذي حققه البنك في القروض والودائع ضمن قطاعات الأعمال المستهدفة، حيث حقق البنك زيادة بنسبة 7٪ في الأرباح، يقابلها انخفاض في المصاريف بنسبة 9٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة مواصلتنا التركيز على تحسين كفاءة أعمالنا من خلال رقمنة العمليات وتبسيطها. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 24٪ لتصل إلى 519 مليون درهم، للمرة الأولى في تاريخ البنك. وإلى جانب تركيزنا على جودة الأصول، انخفضت مخصصات الائتمان لدينا بنسبة 30٪ خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي إطار تحقيق نتائج مالية قوية، نكون بذلك قد وضعنا الأسس الراسخة التي تدعم مسيرة البنك نحو تعزيز كفاءة الحلول والإجراءات التشغيلية.

استراتيجية

حقق البنك التجاري الدولي نتائج مالية قوية خلال العام المالي 2018 بفضل اعتماده استراتيجية ترتكز على تحسين تجربة العملاء وإرساء علاقات متينة معهم، ما ساهم في تعزيز معدل نمو الدخل، وضبط النفقات وتحسين جودة الأصول.