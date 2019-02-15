2.12 مليار صافي أرباح «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة أدنوك للتوزيع لعام 2018، تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.12 مليار درهم بنسبة نمو تبلغ 18% مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس العام زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 2.77 مليار درهم. كما سجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء ناقص التكاليف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 2 مليار درهم مقارنة بالتدفقات المالية الحرّة المعدّلة للعام 2017.

زخم

وشهدت الرّبحية زخماً مستمرّاً خلال عام 2018، ليصل هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 12.1% مقارنة بنسبة 11.5% في عام 2017، وارتفع ربح السهم ليسجل 0.17 درهم بنسبة نمو 18% على أساس سنوي. كما سجّل التدفق المالي الناتج عن العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 45% مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 4.914 ملايين درهم مدفوعاً بالتدفقات المالية القوية للعمليات والإدارة الاستباقية لرأس المال العامل.

وفي عام 2018، أصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع إمارات الدولة السبع، وتدير أدنوك للتوزيع 376 محطة خدمة، و250 متجر تجزئة، و13 متجر «جيان» للخدمة السريعة حتى 31 ديسمبر 2018. وتعد أدنوك للتوزيع أيضاً المُسوّق والموزّع الرائد للوقود للعملاء التجاريين والصناعيين والحكوميين في دولة الإمارات، وتوسّعت عمليات الشركة دولياً في عام 2018 بافتتاحها أول محطتين لها في المملكة العربية السعودية.

طموح

وقال المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: النتائج التي حققناها خلال عام 2018 تعكس طموحنا لتحقيق أداء مالي قوي والمحافظة عليه من خلال أسلوب إداري متميز للعمليات، إلى جانب الاهتمام بمستوى خدمة العملاء. والتزمت الشركة بتحقيق وعودها وفقاً لخطة العمل لعام 2018، وستستمر في التركيز على المبادرات الهادفة لتعزيز نمو المبيعات مع تسريع عمليّات التوسُّع محلياً ودولياً، والتقدم بثبات نحو إحداث نقلة نوعية في أداء أدنوك للتوزيع لتصبح ذات مستوى عالمي في مجال بيع الوقود وتجارة التجزئة. ونجحت شركة أدنوك للتوزيع مؤخراً في تحقيق المزيد من التوسع محلّيا، مما أتاح لها فرصة تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة للعملاء في مختلف إمارات الدولة، مع خططنا لتحقيق المزيد من التوسُّع على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2019.