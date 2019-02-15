38.7 مليوناً أرباح بنك الإمارات للاستثمار 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص ومستقل، يتخذ من الإمارات مقراً له، نتائجه المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وبلغ صافي أرباح البنك 38.71 مليون درهم، مقارنة مع 56.52 مليوناً خلال 2017، أي بانخفاض نسبته 31.5 %. وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 136 مليوناً، بانخفاض نسبته 21 %، مقارنة مع 172.15 مليوناً خلال 2017. كما انخفض إجمالي الأصول المُدارة لدى البنك بنسبة 7.97 %، إلى 9.69 مليارات درهم، مقارنة مع 10.53 مليارات خلال عام 2017.

وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: وجهنا تركيزنا في عام 2018، إلى الحفاظ على زخم أعمالنا، وتحقيق أداء مستقر، يتماشى مع مستويات أنشطتنا المعتادة، واستراتيجيتنا بعيدة المدى.