42.9 مليوناً أرباح «أمانات القابضة» العام الماضي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أمانات القابضة «أمانات»، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس عن نتائجها المالية السنوية الأولية للعام 2018.

وسجلت «أمانات» صافي أرباح قدره 42.9 مليون درهم للسنة المالية 2018، ما يوازي حجم الأرباح المحققة خلال العام 2017. وكانت الشركة لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 39% في صافي أرباحها للعام 2018 فيما لو استثنينا أثر النفقات الاستثنائية والإيرادات غير المتكررة.

وبلغ صافي إيرادات الشركة للعام 2018 ما مجموعه 104.4 ملايين درهم بزيادة 21 % عن العام 2017 حين بلغت إيراداتها 86.3 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج المحققة زيادة كبيرة في حصة «أمانات» من أرباح الشركات الحليفة (سكون العالمية القابضة في السعودية، تعليم القابضة في الإمارات، المركز الطبي الدولي في السعودية وشركة جامعة أبوظبي القابضة في الإمارات) خلال العام 2018 والتي بلغت 53.1 مليون درهم مقارنة بـ 19.8 مليون درهم للعام 2017، فضلاً عن إيرادات الإيجار الناتج عن أولى استثماراتها في البنية العقارية المتخصصة.

وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الشركات التابعة (جامعة «ميديلسكس» دبي في الإمارات والمستشفى الملكي للنساء في البحرين) مبلغ 5.3 ملايين درهم إماراتي (مقابل صفر في العام 2017). وقد ثابرت «أمانات» خلال العام 2018 على المبادرة إلى توفير كافة وسائل الدعم لشركاتها الحليفة والتابعة على حد سواء لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم.

واستثمرت «أمانات» 1.2 مليار درهم عبر الاستحواذ على أربعة أصول رائدة خلال العام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الشركة مع نهاية العام 2018 إلى 2 مليار درهم، تشكل ما نسبته 79% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 2.5 مليار درهم.

ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 % من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم.