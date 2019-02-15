27 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، نتائجها المالية السنوية التمهيدية غير المدققة لعام 2018، والتي أظهرت مستوى مُعززاً للإيرادات التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 23 % لتبلغ نهاية العام 2018 ما مجموعه 165.2 مليون درهم، في حين تراجع صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال عام 2018 إلى 27.2 مليوناً بانخفاض قدره 63 % عن عام 2017. وجاء التراجع في الأرباح السنوية نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لتغطية انكشافها على بعض الاستثمارات والأصول القديمة.

وظهرت آثار هذا التراجع بشكل خاص خلال الربع الرابع من عام 2018 الذي شهد تسجيل خسائر بقيمة 29.2 مليون درهم (مقابل أرباح بقيمة 14.2 مليوناً في الفترة المقابلة من 2017)، بينما حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إيراداتها للفترة المذكورة بنسبة بلغت 40 %، ليصل مجموع إيراداتها خلال الربع الرابع من 2018 إلى 60.1 مليوناً مقارنةً بـ 42.8 مليوناً في الربع الرابع من 2017.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: واصلنا خلال 2018 في تنفيذ استراتيجية التحوّل، ونجحنا في استكمال عمليات الاستحواذ على كل من «المتكاملة للأوراق المالية» و«المتكاملة كابيتال» وشركة «أموال الدولية للاستثمار»، وبالتالي تعزيز قدرة المجموعة على توليد المزيد من السيولة عبر هذه الشركات الناجحة التي تتمتع بالكثير من مقومات التكامل، ما عزز من قدرتنا على المبادرة إلى توزيع الأرباح خلال السنة للمرة الأولى منذ عشر سنوات». وبنهاية ديسمبر 2018، بلغ حجم ميزانية «شعاع» ومجموع أصولها 2.1 مليار درهم (مقابل 1.2 مليار في 2017). كما بلغ حجم السيولة لدى المجموعة مستويات قوية وصلت إلى 441.4 مليوناً.