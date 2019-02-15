20.1 % نمو انتشار الإنترنت في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت نسبة انتشار خدمة الإنترنت في الإمارات نمواً بنسبة 20.1 % خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغ عدد الاشتراكات 15.5 اشتراكاً لكل 100 نسمة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018 مقارنة مع 12.9% مع عام 2014 وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

ويأتي النمو الذي شهدته الخدمة متوافقاً مع الزيادة الكبيرة التي وثقها التقرير السنوي لمؤسسة «هوت» إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة البيانات عن حالة «الرقمنة» في الإمارات والذي أظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت وصل إلى نحو 9.4 ملايين نسمة خلال يناير 2018.

وفي ظل التطور الكبير للخدمة تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر انتشار الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشارها بين سكانها 98% في 2018 متفوقة على عدد من دول العالم بحسب مؤشر «إيدلمان للثقة لعام 2019».