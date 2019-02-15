الإمارات الخامسة دولياً في الارتباط بالعالم

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحازت المركز الخامس عالمياً على مؤشر الارتباط بدول العالم عام 2017 الصادر أمس عن شركة «دي اتش ال» للتواصل والارتباط العالمي.

وتعد الإمارات الوحيدة في المنطقة التي أحرزت هذا التقدم على المؤشر، حيث كانت في الترتيب الثامن عشر عام 2004 ثم دخلت في العشر الأوائل عام 2012 عندما حازت الترتيب التاسع عالمياً، وواصلت الارتفاع في الترتيب إلى المركز السابع عام 2015، ثم إلى المركز الخامس في مؤشر 2017 الذي أعلنته الشركة أمس. وتقدمت الإمارات في تقرير العام الجاري على دول مثل ايرلندا ولوكسمبورج والدنمارك وبريطانيا والنرويج والسويد على المؤشر الذي ضم 169 دولة في العالم.

وقال التقرير إن الإمارات حققت هذا المستوى من الارتباط والتواصل العالمي عن طريق دعم وتعزيز نشاطها التجاري وإنشاء المناطق التجارية الحرة. وحصلت الإمارات على ترتيبها العام على أساس نسبة تدفق التجارة ورأس المال والمعلومات والعمالة والبشر بينها وبين دول العالم، وهي العناصر التي بنى عليها المؤشر معلوماته. كما أن دول عربية مثل البحرين ( 22) والسعودية (47) ولبنان (50) جاءت بين الخمسين الأولى عالمياً.

وعلى المستوى الإقليمي حلت شمال أفريقيا في الترتيب الثاني عالمياً من حيث تدفقات رأس المال والمعلومات، بينما حلت منطقة أوروبا في الترتيب الأول من حيث تدفقات التجارة والبشر.

وجاءت هولندا وسنغافورة وسويسرا وبلجيكا في المراكز الأربعة الأولى، ثم ايرلندا ولوكسمبورج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا، بعد الإمارات، في المراكز من السادس إلى العاشر.