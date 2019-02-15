مطار دبي يتزين بعلامته التجارية الجديدة

المصدر: دبي- البيان

بدأت مطارات دبي تزيين مباني مطار دبي الدولي بالعلامة التجارية الجديدة للمطار، الذي يتربع على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة أمس في المبنى 3 حيث أزاح الستار عن الشعار الجديد للمطار كل من بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وجمال الحاي نائب الرئيس وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

وستقوم الجهات المعنية في مطارات دبي خلال الفترة المقبلة بحملة تستهدف استبدال العلامة التجارية الجديدة بالعلامة السابقة في مختلف مباني المطار.

وأكد جمال الحاي أن الهوية الجديدة تسعى للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطارات دبي وتعزيز التواصل مع شركاء الخدمة للعمل بتناغم كامل لتقديم خدمة رائعة لعملائنا المشتركين مثل منافذ الجوازات والشرطة والجمارك وغيرها من المناطق.

وأضاف أن العلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى والعمل على إسعاد المسافرين.

وتستهدف العلامة التجارية الجديدة تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي. وسيضم المطار مناطق تجمع وجهات متنوعة وتحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.