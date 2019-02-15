طيران الإمارات تشتري 70 إيرباص بـ 78.5 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية لشراء 40 طائرة إيرباص A330-900 و30 طائرة A350-900 بموجب اتفاقية وقعتها مع إيرباص، قيمتها الدفترية 78.5 مليار درهم.

وتبدأ «طيران الإمارات» في استلام الجيل الجديد من طائرات إيرباص A330-900 وA350-900 اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب. كما توصلت «طيران الإمارات» وإيرباص إلى اتفاقية حول استلام ما تبقى من طلبية طائرات A380 العملاقة، حيث تتسلم الناقلة 14 طائرة من هذا الطراز من الآن وحتى نهاية 2021، ما يصل بطلبيتها من هذا الطراز إلى 123 طائرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «بعد شهور عديدة من المباحثات، توصلنا إلى اتفاق مع إيرباص ورولز رويس».

وحول قرار «طيران الإمارات» شراء طائرات إيرباص A330-900 وA350-900، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «لا نزال في «طيران الإمارات» محافظين على استراتيجيتنا القائمة على تشغيل أسطول حديث وعصري وفعّال من طائرات الجسم العريض. وسوف تساهم طلبيتنا اليوم، لشراء 40 طائرة A330neo و30 طائرة A350، في تعزيز تنوع أسطول «طيران الإمارات»، ودعم نمو شبكة خطوطنا، ومنحنا المزيد من المرونة لخدمة الطلب الموسمي أو الطارئ بصورة أفضل. كما سيلعب هذان الطرازان دوراً مهماً في وضع الخطط المستقبلية لأسطولنا وشبكة خطوطنا».

وقالت «إيرباص» أمس، إن قرار «طيران الإمارات» تخفيض طلبياتها من طائرة A380 من 162 إلى 123 طائرة، جاء بعد مراجعة متطلبات عملياتها ولمواكبتها أحدث تقنيات الطائرات والمحركات.

ونتيجة لهذا القرار ولعدم وجود العديد من الطلبيات المتراكمة مع شركات أخرى، فإن عمليات تسليم طائرة الـA380 تنتهي في 2021، ما يعني انتهاء برنامج هذا الطراز.

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