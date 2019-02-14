بالفيديو.. إزاحة الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي في المبنى 3

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أزاحت مطارات دبي صباح اليوم الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي في المبنى 3 تمهيداً لتغيير الشعارات في كافة المطارات.

ويرمز الشعار الجديد لمطارات دبي إلى التقاء الشرق والغرب ووصل ثقافات العالم ببعضها البعض فيما تهدف العلامة التجارية الجديدة إلى تجسيد تجربة جديدة تعزز مكانة دبي كأسعد مدينة عالميا.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن الشعار الجديد يرتبط بتجربة السفر المميزة والمليئة بالسعادة التي سيشعر بها المسافرون عبر مطار دبي الدولي، في إطار سعي الإمارة لأن يصبح المطار أفضل مطار في العالم.

من جانبه، قال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي إن العلامة التجارية الجديدة لمطارات دبي هي إكمال لوصول دبي لمليار مسافر وتعكس التقاء الشرق والغرب وتلاحم الحضارات والأفكار في الإمارة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية. كما ستنقل المطارت صورة حية للفعاليات التي تحدث في دبي وستتخلل عددا من الأنشطة الترفيهية.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي.

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