بالفيديو.. إزاحة الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي في المبنى 3

أزاحت مطارات دبي صباح اليوم الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي في المبنى 3 تمهيداً لتغيير الشعارات في كافة المطارات.

ويرمز الشعار الجديد لمطارات دبي إلى التقاء الشرق والغرب ووصل ثقافات العالم ببعضها البعض فيما تهدف العلامة التجارية الجديدة إلى تجسيد تجربة جديدة تعزز مكانة دبي كأسعد مدينة عالميا.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن الشعار الجديد يرتبط بتجربة السفر المميزة والمليئة بالسعادة التي سيشعر بها المسافرون عبر مطار دبي الدولي، في إطار سعي الإمارة لأن يصبح المطار أفضل مطار في العالم.

بول غريفيس الرئيس التنفيذي لمطارات #دبي وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي يزيحان الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار #دبي الدولي في المبنى 3 تمهيداً لتغيير الشعارات في كافة المطارات. @DXB@DubaiAirports #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Do0aj1CDVk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2019

من جانبه، قال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي إن العلامة التجارية الجديدة لمطارات دبي هي إكمال لوصول دبي لمليار مسافر وتعكس التقاء الشرق والغرب وتلاحم الحضارات والأفكار في الإمارة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية. كما ستنقل المطارت صورة حية للفعاليات التي تحدث في دبي وستتخلل عددا من الأنشطة الترفيهية.

يرمز الشعار الجديد لمطارات #دبي إلى التقاء الشرق والغرب ووصل العالم بثقافاته المختلفة ببعضها البعض. وتهدف العلامة التجارية الجديدة إلى تجسيد تجربة جديدة تعزز مكان #دبي كأسعد مدينة عالميا.@DubaiAirports @DXB #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lmjWM2Cewn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2019

وتعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي.

جمال الحاي: العلامة التجارية الجديدة لمطارات #دبي هي إكمال لوصول دبي لمليار مسافر وتعكس التقاء الشرق والغرب وتلاحم الحضارات والأفكار في الإمارة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية. كما ستنقل المطارت صورة حية للفعاليات التي تحدث في دبي وستتخلل عددا من الأنشطة الترفيهية.

@DubaiAirports pic.twitter.com/jmwMLWT8jb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2019

بول غريفيس: الشعار الجديد يرتبط بتجربة السفر التي سيشعر بها المسافرون عبر مطار #دبي الدولي، ونريد أن تكون هذه التجربة متميزة في إطار سعي الإمارة لأن يصبح المطار أفضل مطار في العالم.@DubaiAirports @DXB #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qZVbv8cwLk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2019

مطارات #دبي تزيح بعد قليل الستار عن العلامة التجارية الجديدة لمطار #دبي الدولي في المبنى 3 تمهيداً لتغيير الشعارات في كافة المطارات. @DubaiAirports #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hzA6pBJvKP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2019