حمدان بن محمد: هدفنا أن نكون قوة مؤثرة في صناعة الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي ــ البيان ووام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن تنمية قطاع تجارة التجزئة في دبي من أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً سموه إلى أن استضافة هذه الأحداث تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين، وهدفنا أن نكون قوة مؤثرة في صناعة مستقبل الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال لقاء سموه في فندق أتلانتس، أمس، نخبة من رؤساء ومسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة الذين يشاركون في أعمال قمة التجزئة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي.

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