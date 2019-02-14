«دانة غاز» تخطّط لزيادة إنتاجها من الغاز في العراق

المصدر: دبي - البيان

تخطط شركة «دانة غاز» لزيادة إنتاجها من الغاز في العراق بما يتجاوز الضِّعَف وربما تبيع جزءاً من هذا الإنتاج في تركيا، بحسب ما أفاد باتريك أولمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات نشرتها أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكر وارد أن «دانة غاز» وشريكتها في العراق «بيرل بتروليم» لزيادة إنتاجهما بقيمة 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالمقارنة مع حجم إنتاجها الحالي البالغ 400 مليون قدم مكعبة يومياً.

وأضاف أن محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان بالعراق ستستأثر بأكثر من نصف الزيادة في حجم الإنتاج، فيما يمكن بيع باقي الزيادة محلياً أو تصديرها.

وأفاد وارد أيضاً بأن «دانة غاز» قد توسّعت في ترخيص الحفر الممنوح لها في مصر، وذلك للتنقيب عن الغاز في مجموعة من الحقول المصرية التي يقدر حجم إنتاجها بنحو 20 تريليون قدم مكعبة.