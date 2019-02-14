«آتيك» تسعى للتخارج من «غلوبال فاوندريز»

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة «آتيك»، إحدى الشركات التشغيلية المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بيع ملكيتها في شركة «غلوبال فاوندريز» الأمريكية لتصنيع أشباه الموصلات والرقائق المستخدمة في تصنيع أجهزة المُعَالِجَات الخاصة بالحواسب.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «تومزهاردوير. كوم» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الأجهزة العصرية، يأتي هذا الاتجاه من جانب «آتيك»، بعد إعلان «غلوبال فاوندريز» العام الماضي عن تغيير تقني في عملياتها يتمثل في التوقف عن تصنيع رقائق للمُعالِجَات بدقة تصنيع تبلغ 7 نانومترات، والبدء بدلاً من ذلك في تصنيع رقائق بدقة تصنيع تبلغ 14 نانومتراً. ومن الجدير بالذكر أن ملكية «غلوبال فاوندريز» قد آلت بالكامل إلى «آتيك» في عام 2012.