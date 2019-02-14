«صندوق خليفة» يوقّع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مذكرة تفاهم تتيح تفعيل خدمة الخصم المباشر للدفعات المستحقة على المتعاملين مع الصندوق من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة من خلال نظام الخصم المباشر التابع للمصرف المركزي.وقع مذكرة التفاهم محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أمس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من المؤسستين بمقر المصرف المركزي بالعاصمة أبوظبي.

وقال عبد الله الدرمكي: نؤكد أهمية تضافر المساعي والجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، بما يطوّر ريادة الأعمال ويساهم في مساندة الشباب المواطن بمسيرته النضالية نحو صناعة مستقبل لامع يعتمد على الإبداع والابتكار ويحقق الأحلام والطموحات، مدفوعين برؤية قيادة حكيمة تسعى إلى تحقيق الأفضل لشعبها ووطنها.

وأكد محمد الفلاسي: توقيع المذكرة يجسد جهود المصرف المركزي المتواصلة لدعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة في هذا الشأن.

ونظام الخصم المباشر الذي يديره المصرف المركزي منذ 2013 له أهمية بالغة بالنظر لكونه يعتبر حلقة وصل بين صناديق تمويل المشاريع وكافة المؤسسات المصرفية بالدولة، مما يجعل عملية خصم القيمة المستحقة عن العميل مقابل التمويل المقدم تتميز بالسهولة والأريحية، كما أنها تجري إلكترونيا .