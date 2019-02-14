«إشراق العقارية» تغيّر اسمها إلى «إشراق للاستثمار»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إشراق العقارية أمس تغيير اسمها إلى «إشراق للاستثمار» بعد موافقة المساهمين على ذلك خلال اجتماع عام عقدته الشركة مؤخراً. وكشفت «إشراق» أيضاً عن شعارها المؤسسي الجديد، وتقديم موقعها الإلكتروني بحلة جديدة للارتقاء بالهوية المؤسسية للشركة ودعم مكانتها الفريدة في السوق العقاري الإماراتي.

ولدى «إشراق» محفظة غنية من المشاريع العقارية التي تسير فيها أعمال التطوير على قدم وساق لإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة. كما شهدت أعمال تأجير الشقق والشقق الفندقية المملوكة للشركة زيادة منتظمة في نسبة الإشغال متخطيةً معدلات السوق بفضل جودتها وعروضها الممتازة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق»: شهدت «إشراق» تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وكان لا بد لها من هوية مؤسسية جديدة تواكب هذا التطور. وتشكل الهوية الجديدة تقدماً عضوياً عن سابقتها، وهي تعكس نمو «إشراق» كونها شركة ومكانتها الراهنة في السوق وتطلعاتها المستقبلية. وقد أردنا للهوية الجديدة أن تجسد قيمها المؤسسية وجوهرها القائم على الثقة والنمو والاستقرار.

وتم اتخاذ القرار بتغيير اسم الشركة إلى إشراق للاستثمار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في ضوء وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى غير التطوير العقاري والتي ترغب الشركة باغتنامها لعائداتها الاستثمارية المجزية.

ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح الشركة في توليد سيولة نقدية كبيرة يمكن استثمارها في أصول أخرى مدرّة للإيرادات، وقد كان تغيير الاسم ضرورياً ليتماشى مع التوجه الاستثماري الجديد للشركة.