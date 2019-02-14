تنفيذ مشروعين بالشراكة مع «إعمار» هذا العام

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، عن أن الشركة تباشر حالياً المراحل الأخيرة لاستكمال العقود المتعلقة بالشراكة مع شركة «إعمار»، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي تشمل 3 عقود رئيسية، بجانب عقود الباطن.

وتوقع الذيابي خلال مؤتمر صحفي، أمس، في مقر الشركة في أبوظبي، البدء في تنفيذ مشروع «السعديات جروف» في أبوظبي بالشراكة مع شركة إعمار، والذي سيوفر نحو 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع آخر في دبي خلال العام الحالي.

وأشار الذيابي إلى أن إجمالي المديونية بلغ 7 مليارات درهم بنهاية 2018، بانخفاض نحو 100 مليون درهم، فيما تصل السيولة بالشركة لنحو 5 مليارات درهم، فيما تتوفر تسهيلات من البنوك بقيمة 4,7 مليارات درهم.

وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، أن توصية مجلس الإدارة لزيادة توزيع الأرباح تعكس الثقة المتنامية بنموذج أعمال الشركة، وقوة إيراداتها، والتزامها بتقديم عوائد مجدية للمساهمين.

يذكر أن مبيعات المشاريع التطويرية بلغت 2.6 مليار درهم خلال العام 2018، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، والذي حققت خلاله مبيعات المشاريع التطويرية 1.3 مليار درهم، وتم بيع 78% من المشاريع التطويرية تحت الإنشاء مع نهاية العام 2018.