«دبي لإدارة الأصول» تحصد «أيزو 9001:2015» بفضل التزامها بالجودة

المصدر: دبي- البيان

حازت شركة «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمعات السكنية المـــعدة للإيجار في دبي شهادة الأيزو ISO 9001:2015 المرموقة التي تعـــد المعــيار المــــتوافق عليه عالمياً الأكثر شيوعاً لإدارة الجودة. ويعكس الإنجاز التزام الشركة بتوفير قيمة مميزة على المدى البعيد للمستأجرين في كافة مراحل تعاملهم مع الشركة.

وخاضت شركة «دبي لإدارة الأصول» إجراءات تقييم مكثفة للحصول على الشهادة شملت تحليلاً معمقاً للعمليات الإجمالية وتقييم التزام الشركة بالتحسين المستمر. ويوفر المعيار المعتمد عالمياً ضماناً بجودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال المراجعات السنوية، واعتماد أنظمة إدارة الجودة لدى الشركات.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعكس الاعتماد التزام شركتنا بتقديم خدمة عملاء ممتازة وحرصنا المتجدد على تنفيذ عمليات تدعم جهودنا نحو إثراء التجارب المعيشية للسكان في كافة مجمعاتنا السكنية».