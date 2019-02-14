%70 إنجاز هيكل أول مركز تسوق يضم بحيرة للسباحة

المصدر: دبي - البيان

كشف فهد كاظم نائب رئيس «ميدان مولز» في مجموعة ميدان عن إنجاز 70% من هياكل مشروع «ميدان ون مول»، ولفت على هامش مشاركته في القمة إلى أن المشروع يتمتع بضفة تمتد 500 متر على بحيرة مفتوحة مخصصة للسباحة لتكون التجربة الأولى من نوعها في مركز تجاري.

ويضم «ميدان ون مول» أيضاً ممشى «سنترال كانيون» يمتد على مساحة 400 متر في عرض 60 متراً، وستكون مغطاة بقبة سماوية ارتفاعها حوالي 40 متراً، بالإضافة إلى نافورة راقصة، وسيتم افتتاح المشروع قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن نسبة حجز المساحات القابلة للإيجار من قبل شركات التجزئة بلغت 50 % حتى الآن، لافتاً إلى التعاون الجاري مع نخبة من الأسماء المرموقة منذ انطلاق فكرة المشروع حيث تم تصميم المساحات بما يلبي متطلبات هذه العلامات واحتياجاتها لتعظيم الاستفادة من المساحة، وبما يضمن حصول العملاء على تجربة غير مسبوق.

وأوضح أن نسبة المرافق الترفيهية تستحوذ على 15% من المشروع مقابل 15% للمطاعم و50% لمحال التجزئة و10% للخدمات، فيما تتوزع النسبة المتبقية من المساحات لمرافق وابتكارات جديدة ومتنوعة، كما سيضم مسار التزلج الأطول من نوعه في العالم حيث سيمتد على مساحة كيلو متر كامل، على أن يتم افتتاح 650 متراً منه خلال المرحلة الأولى، ليتم استكماله في مرحلة لاحقة.

دعم خاص

ولفت إلى أن المشروع سيشهد إضافات متنوعة مع التركيز على زيادة نسبة المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه مقارنة مع مراكز التسوق الأخرى، مشيراً إلى الدعم الخاص الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستخصص لها مساحة خاصة في موقع متميز ضمن المشروع لضمان جذب الزوار مع مستويات إيجارية خاصة لتعزيز نجاح هذه الفئة من المشاريع.

وأوضح أن المساحات المتوفرة للإيجار تبلغ حوالي 3.2 ملايين قدم مربعة، وبذلك سيكون ثاني أكبر وجهة للتجزئة بعد دبي مول، فيما يتصدر المرتبة الأولى على مستوى الدولة من حيث المساحة الإجمالي ككل.

وأشار إلى أن «ميدان ون مول» وجهة ترفيهية وسياحية مبتكرة بمفهوم بعيد تماماً عن نماذج مراكز التسوق التقليدية، حيث يعتبر مدينة ترفيهية مصغرة. وأشار إلى أن محفظة التجزئة لدى مجموعة ميدان تضم أيضاً مركزي تسوق من فئة المراكز المجتمعية على قناة دبي المائية، وفي منطقة ميدان.