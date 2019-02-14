«دويتشه بنك» يبرم صفقات اندماج واستحواذ في 2019

المصدر: دبي- البيان

يعتزم «دويتشه بنك» إعادة ترتيب أوراقه والظهور بشكل جديد في الشرق الأوسط بعد سنوات من سياسات خفض الكلفة. وقال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدير «دويتشه بنك» في الإمارات، لوكالة «بلومبيرغ» أمس: «نحن مشغولون حالياً بالمباحثات مع عملائنا في القطاعين العام والخاص بالمنطقة بشأن صفقات كبرى في قطاع التمويل، وأيضاً قطاع الدمج والاستحواذ، فضلاً عن التمويل المؤسسي».

وعمد البنك إلى تعيين مسؤولين تنفيذيين جدد لفروعه في المنطقة، لمساعدته في الحصول على صفقات لمنح قروض وتقديم خـــدمات استشارية. وقال الكشي: «تحوّلنا من التركيز بصفة بحتة على خفض الكلفة في 2018 إلى مرحلة النمو المنتظم والمحكوم بضوابط في 2019».