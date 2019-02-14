8 مليارات درهم تمويل الشركات الناشئة في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعلن عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، أن حجم التمويل الذي حصلت عليه شركات التقنية الناشئة في المدينة منذ تأسيسها 1999 يتجاوز 8 مليارات درهم.

وأكّد المالك، أن التي تضم حالياً 12 مركزاً للابتكار خاص بالشركات، مستمرة في تلقي طلبات من شركات لافتتاح مراكز ابتكار خاصة بها مع استمرار تلقي طلبات من مراكز جديدة للتواجد في مركز الابتكار بالمدينة، مشيراً إلى أن دبي أصبحت بجدارة مركزاً إقليمياً للابتكار والبحوث والتطوير، خصوصاً مع إطلاق دبي العديد من الشركات الناشئة نحو العالمية.

وقال المالك على هامش فعالية «ستيب 2019»، أمس، بمشاركة أكثر من 180 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم: «إن الإمارات تتصدر عربياً وإقليمياً استضافة ورعاية الشركات التقنية الناشئة وتوفير البيئة المثالية لها.