«تبريد» تدخل السوق الهندي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» اتفاقية خدمات تبريد تمتد 30 عاماً مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش، وذلك لإنشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل أول محطة لتبريد المناطق بسعة 20.000 طن تبريد في مدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش. وستكون هذه المحطة هي الأولى لشركة تبريد خارج سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد نظام تبريد المناطق جزءاً من رؤية ولاية أندرا برديش لمدينة أمارافاتي، التي تهدف إلى خلق فرص عملٍ جديدة، إلى جانب تطوير بنية تحتية بمستوى عالمي، وجعلها مدينةً خضراء، إضافة إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.

وتماشياً مع الخطط الطموحة لتأسيس عاصمة ولاية أندرا برديش لتحتل مكانةً بين المدن الأكثر استدامةً في العالم، سيفي نظام تبريد المناطق الذي تقدمه شركة تبريد باحتياجات التبريد الخاصة بمجلس الولاية، والمحكمة العليا، ومبنى الأمانة العامة وغيرها من المباني الحكومية قيد الإنشاء حالياً، التي سيتم تزويدها بخدمات تبريد المناطق في أوائل العام 2021.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعدُّ هذه الاتفاقية خطوةً مهمةً تخطوها شركة تبريد لدخول واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموًا. ونرى أنّ هذه فرصة جيدة لإرساء أول مشاريع شركة تبريد، التي نأمل أن تكون حجر الأساس لمزيد من النمو في المستقبل».

وقال الدكتور سريدهار تشيروكوري، مفوض هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش: « أظهرت شركة تبريد أثناء إجراءات طرح المناقصة مرونةً تجارية كبيرة، ومهارات تشغيلية عالية وإلماماً بدقائق اتفاقيات نظام تبريد المناطق».

وفي الوقت الذي تبحث فيه عن فرص أخرى لتنمية أعمالها في الهند، تعمل شركة تبريد مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم مبادرات المدن بشراكة عددٍ من أصحاب المصلحة لمساعدة البلدان النامية في تعجيل انتقالها إلى أنظمة خفيضة الكربون وإقامة مجتمعات قادرة على التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة حديثة لطاقة المناطق.

تركيز

قال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «يسعدنا البدء في مشروعنا الأول في الهند وزيادة رُقعة وجودنا لتشمل ست دول. لقد تمكنت شركة تبريد بفضل قوة أعمالها، وفريق العمل المتمرس، والقدرات التنظيمية، والمهارات الابتكارية التي تتمتع بها أن تكون الخيار الأمثل لهيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش لعقد شراكة طويلة الأجل. وسينصبّ تركيزنا الآن على تقديم خدمات تبريد تتميز بالجودة والكفاءة العالية من أجل تحقيق فوائد طويلة الأمد لحكومة ولاية أندرا براديش».