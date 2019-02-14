جامعة زايد تفتتح أكبر مختبر مالي تابع لبلومبرغ بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، وماثيو وينكلر، الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبرغ» مختبر بلومبرغ المالي في حرم الجامعة بدبي.

وتنضم جامعة زايد إلى أكثر من 800 جامعة حول العالم، تضم منصات «بلومبرغ ترمنال» أو مختبرات بلومبرغ المالية، إلا أنها تضم وحدها 64 منصة لـ«بلومبرغ ترمنال» في فرعيها بكل من أبوظبي ودبي، وهو أكبر عدد لهذه المنصات على مستوى الجامعات في العالم.

تأهيل الكوادر

وأكدت معالي نورة الكعبي أهمية تأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على فهم وتحليل الواقع الاقتصادي بما يتيح لها الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، واتخاذ القرارات المدروسة المبنية على معطيات وتقارير علمية.

وأضافت: «توفر منصة «بلومبرغ ترمنال» لطلبتنا فرصة فريدة لإعداد أنفسهم بالشكل الأمثل لدخول سوق العمل. وإذ تواصل دولة الإمارات نموها بوصفها قوة إقليمية ودولية قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، فإن مختبرات بلومبرغ المالية في جامعة زايد تسهم في توفير فرصة استثنائية لطلبتنا بغية تطوير مهاراتهم المالية اللازمة لدفع عجلة مسيرة التقدم التي تنتهجها دولتنا».

من جهته، قال ماثيو وينكلر، الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبرغ»: «يسرنا أن نشارك في هذا الحدث المرموق، حيث سيحظى الطلبة والأساتذة في جامعة زايد اليوم بفرصة الاطلاع على أخبار السوق والبيانات المالية ذاتها التي تعتمد عليها كبرى الشركات والمتخصصون في عالم المال حول العالم.

ونأمل أن تسهم البرامج التدريبية والدورات الدراسية التي يقدمها مختبر بلومبرغ المالي في تعزيز المسيرة المهنية لمئات الطلبة في دولة الإمارات، ما يؤهلهم للعب دور فاعل في المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات».

ويوفر بلومبرغ ترمنال معلومات وبيانات مؤرشفة موثوقة، وتحليلات وأخبار حركة السوق بشكل فوري بغية مساعدة المهنيين في عالم المال والأعمال حول العالم على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً. كما تضم «بلومبرغ ترمنال» منصات تنفيذية لجميع فئات الأصول والبحوث وشبكة عالمية للتواصل بشكل آمن وموثوق.

ويسهم مختبر بلومبرغ المالي في مساعدة الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا على بناء المهارات اللازمة للعمل في مجال التمويل، كما سيتمكن الطلبة من الوصول إلى «بلومبرغ ماركت كونسبتس»، دورة شهادة التعليم الإلكتروني، و«سي إف إيه برو»، قاعدة البيانات التي تستعرض بيانات نتائج مؤشر استعداد المرشحين المتقدمين لأداء اختبار برنامج معهد المحليين الماليين المعتمدين، وتضم 387 وظيفة تابعة لمنصة «بلومبرغ ترمنال» ذات صلة بالبرنامج.

ويتلقى طلبة البكالوريوس والماجستير تدريباً حول استخدام قنوات «بلومبرغ ترمنال»، إضافة إلى دورات تدريبية حول الاستثمار وإدارة المخاطر والمحافظ. كما يفتح المختبر أبوابه للمجتمع الأكاديمي في الجامعة من أجل تنفيذ المشاريع البحثية.