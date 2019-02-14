تأجير 90 ٪ من مباني «وصل كريستال» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، تأجير 90٪ من الوحدات السكنية في مباني «وصل كريستال» بمنطقة القوز خلال 3 أشهر. ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على المواصفات العصرية التي تقدمها الشركة عبر الخيارات السكنية المتميزة للمستأجرين.

تلبية الطلب

وكانت وصل أطلقت مؤخراً مبنى «وصل كريستال 3» الذي يضم 106 وحدات، تتفاوت بين 17 شقة من غرفة واحدة، و75 شقة من غرفتين، و14 شقة من ثلاث غرف.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: نعمل في وصل على تلبية الطلب لكافة الشرائح السكانية في دبي. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، حققنا نجاحاً كبيراً مع مباني «وصل كريستال»، حيث يعتبر ذلك دليلاً على أهمية منطقة القوز للمستأجرين.

إننا في وصل نقوم بالتخطيط وتطوير الاستراتيجيات الدقيقة قبل إطلاق أي من مشاريعنا في السوق، وتعد هذه المباني مثالاً على مواصلة العمل بهذا النهج الذي يتخذ من العملاء محوراً رئيسياً، لضمان تقديم معايير عالمية المستوى، وشقق متميزة بأسعار مناسبة.

وتمكنت وصل من تأجير جميع الاستوديوهات في هذه المباني، و93٪ من الشقق المكونة من غرفة واحدة، و83٪ من شقق الغرفتين، و50٪ من الشقق المكونة من ثلاث غرف في جميع مباني «وصل كريستال».